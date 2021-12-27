Евсеев иронично ответил на слова Журовой про отдых футболистов

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Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в сферу интересов ещё двух неназванных клубов. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла, отметив, что также отечественного полузащитника намерены арендовать «Дженоа» и «Верона».

Отмечается, что неназванные коллективы не представляют итальянскую Серию А. Миранчук известен по выступлениям за «Локомотив» и «Аталанту». Состав итальянской команды он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента он...