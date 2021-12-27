Евсеев иронично ответил на слова Журовой про отдых футболистов

Евсеев иронично ответил на слова Журовой про отдых футболистовТренер по футболу Евсеев заявил, что он поехал отдыхать на Мальдивы в качестве теннисиста
Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев, возглавляющий «Шинник», отреагировал на слова депутата Госдумы Светланы Журовой, заявившей, что российским футболистам не стоит ездить на заграничные курорты во время зимней паузы в чемпионате. Он на странице в Instagram написал, что поехал на Мальдивы в качестве теннисиста.
К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты, — написал Евсеев.
Вадим Евсеев возглавил «Шинник» в июне 2021 года. Ранее специалист работал в «Текстильщиках», «Амкаре», «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе».
Ранее сообщилось, что Журова предложила отказаться от проведения международных соревнований в Соединённых Штатах. Она считает, что в первую очередь в странах, принимающих те или иные турниры, должны быть обеспечены комфортабельные условия, в том числе в отношении мер безопасности, чего не наблюдается в США.