Фото: Salvatore Esposito/ZUMAPRESS.com/global Look Press

Матч 18-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» Анчелотти посетит в качестве зрителя, а игрокам будет представлен в новой роли на следующий день, 22 декабря, сообщает пресс-служба клуба.