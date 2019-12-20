https://static.news.ru/photo/8072ff52-23e7-11ea-aee3-fa163e074e61_660.jpg Карло Анчелотти Фото: Salvatore Esposito/ZUMAPRESS.com/global Look Press

Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти.

Матч 18-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» Анчелотти посетит в качестве зрителя, а игрокам будет представлен в новой роли на следующий день, 22 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве главного тренера Анчелотти добивался побед в различных турнирах с «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реалом» и «Баварией».

Предыдущим местом работы Атчелотти был итальянский «Наполи», который он возглавил в мае 2018 года, сменив Маурицио Сарри. В прошлом сезоне «Наполи» завоевал серебряные медали Серии А. Руководство клуба объявило об отставке Анчелотти через несколько часов после победы над «Генком» (4:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.