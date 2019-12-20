В качестве главного тренера Анчелотти добивался побед в различных турнирах с «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реалом» и «Баварией».
Предыдущим местом работы Атчелотти был итальянский «Наполи», который он возглавил в мае 2018 года, сменив Маурицио Сарри. В прошлом сезоне «Наполи» завоевал серебряные медали Серии А. Руководство клуба объявило об отставке Анчелотти через несколько часов после победы над «Генком» (4:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.