Экс-тренер «Мордовии» обвинил Сёмина в финансовых проблемах клуба

https://static.news.ru/photo/f8c46cd0-b865-11ea-8dd9-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Щербаченко Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Бывший главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко считает, что финансовые проблемы в саранской команде начались после прихода Юрия Сёмина.

Мне кажется, финансовые проблемы начались с приходом Сёмина. ​Он привлёк дорогостоящих футболистов, на которых были израсходованы большие средства. После этого началась нехватка денег, — цитирует Щербаченко «Столица С».

Сёмин был главным тренером «Мордовии» в сезоне-2014/15, тогда команда заняла восьмое место в чемпионате России. В начале июня стало известно, что саранский клуб не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее РФС принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что «Химки» имеют проблемы с финансированием и не смогут выступить в РПЛ, если не найдут спонсоров. Также сообщалось, что владелец Fix Price Сергей Ломакин, которого объявляли будущим владельцем подмосковных «Химок», не будет приобретать футбольный клуб, писал NEWS.ru.