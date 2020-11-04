Экс-игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к итальянцам

https://static.news.ru/photo/1535ef3c-1e6f-11eb-b653-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/facebook.com

Лидер туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу не уважает итальянцев. Такого мнения придерживается бывший защитник «бьянконери» Паскуале Бруно.

По словам ветерана, Роналду мог бы приложить больше усилий для изучения итальянского языка. Бруно оскорблён тем фактом, что Криштиану всё ещё изъясняется на испанском.

Он невежда. Он в Италии уже два года и до сих пор не научился говорить на нашем языке. Выражает себя на испанском. У него нет уважения ни к товарищам по команде, ни к итальянцам, — приводит слова Бруно Calciomercato.

Ранее NEWS.ru писал, что Роналду оформил дубль в матче шестого тура итальянской Серии А против «Специи». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Юве», для португальца этот матч стал первым после выздоровления от коронавируса.