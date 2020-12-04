Экс-игрок «Спартака» Калиниченко заявил, что украинцы играют лучше россиян

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил игру российских и украинских футболистов на фоне результатов в еврокубках.
В целом украинцы играли в футбол всегда лучше [россиян], — написал Калиниченко в Twitter.
Футболист также ответил на просьбу одного из пользователей социальной сети доказать своё высказывание. По его словам, у российских футболистов столько «Золотых мячей», что можно «устать считать».
Известно, что в текущем сезоне еврокубков российские клубы выступают не лучшим образом. До победы «Краснодара» в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Кроме того, «Зенит» и ЦСКА не смогли попасть в плей-офф еврокубков.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение против австрийского «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» проиграли на своём поле со счётом 0:1.
Тренер ЦСКА в том числе высказался по поводу слабых действий нападающих команды. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы.