Экс-игрок «Спартака» рассказал о помощи со стороны криминального авторитета

https://static.news.ru/photo/9e4130fe-8935-11ea-a936-fa163e074e61_660.jpg Александр Козлов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Козлов рассказал о знакомстве с криминальным авторитетом Асланом Усояном, известным как Дед Хасан.

Мы виделись один раз. Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА. И вот люди решали вопрос. Он спрашивал моё мнение. Ситуация просто сложная была. Было влияние со стороны на меня. И не хотелось, чтобы за меня всё решили другие люди, — цитирует Козлова «Чемпионат».

Футболист признался, что после разговора с Усояном тема с ЦСКА и давление на него прекратились. Он также отметил, что криминальный авторитет всегда помогал футболистам в непростых моментах.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал, что команда готова отдать домашнюю арену в распоряжение медицинских служб для борьбы с пандемией инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.