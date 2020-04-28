Футбол

Экс-игрок «Спартака» рассказал о помощи со стороны криминального авторитета

12:38, 28 апреля 2020 24
Александр Козлов Александр Козлов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Козлов рассказал о знакомстве с криминальным авторитетом Асланом Усояном, известным как Дед Хасан.

Мы виделись один раз. Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА. И вот люди решали вопрос. Он спрашивал моё мнение. Ситуация просто сложная была. Было влияние со стороны на меня. И не хотелось, чтобы за меня всё решили другие люди, — цитирует Козлова «Чемпионат».

Футболист признался, что после разговора с Усояном тема с ЦСКА и давление на него прекратились. Он также отметил, что криминальный авторитет всегда помогал футболистам в непростых моментах.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал, что команда готова отдать домашнюю арену в распоряжение медицинских служб для борьбы с пандемией инфекции коронавируса, писал NEWS.ru.

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