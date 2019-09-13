https://static.news.ru/photo/a46be0ac-d56f-11e9-bd1f-fa163e074e61_660.jpg Егор Титов Фото: instagram.com/titov_egor9_official

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Каряка заявил, что именно он пригласил легенду «Спартака» Егора Титова поиграть в любительском клубе ЦДКА.

Я [пригласил]. С Женькой Алдониным (бывшим игроком сборной. — News.ru) предложили поиграть по выходным, провести время с друзьями и получить удовольствие от футбола, — приводит слова Каряки « Советский спорт ».

Шестикратный чемпион России был заявлен за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ), за который также играют известные экс-игроки Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка и Алексей Мелешин.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России Александр Самедов, в конце июля объявивший о завершении карьеры, продолжит профессиональный путь в клубе четвёртого дивизиона «Знамя» из Ногинска, писал News.ru.