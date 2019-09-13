Егор Титов Егор Титов Фото: instagram.com/titov_egor9_official

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Каряка заявил, что именно он пригласил легенду «Спартака» Егора Титова поиграть в любительском клубе ЦДКА.

Я [пригласил]. С Женькой Алдониным (бывшим игроком сборной. — News.ru) предложили поиграть по выходным, провести время с друзьями и получить удовольствие от футбола,приводит слова Каряки «Советский спорт».

Шестикратный чемпион России был заявлен за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ), за который также играют известные экс-игроки Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка и Алексей Мелешин.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России Александр Самедов, в конце июля объявивший о завершении карьеры, продолжит профессиональный путь в клубе четвёртого дивизиона «Знамя» из Ногинска, писал News.ru.

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