Экс-игрок «Динамо» обвинил Сёмина в невыходе клуба в финал Кубка УЕФА-2009

https://static.news.ru/photo/dc6c9272-9e54-11ea-b530-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Киев) Александр Алиев объяснил, почему команда не смогла пройти в финал Кубка УЕФА в сезоне 2008/09, уступив по итогам двух встреч «Шахтёру» (1:1, 1:2).

Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве, — приводит слова Алиева Fottball.ua.

Юрий Сёмин возглавил киевское «Динамо» в январе 2008 года, подписав контракт на два с половиной года. В 2009 году команда стала чемпионом страны, вышла в полуфинал Кубка УЕФА, но по итогам двух встреч уступила «Шахтёру» (1:1, 1:2), который в итоге и стал обладателем трофея. Весной 2009 года Сёмин добровольно расторг соглашение с коллективом из-за желания вернуться в московский «Локомотив».

Ранее генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым, писал NEWS.ru.