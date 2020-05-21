Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым

https://static.news.ru/photo/9db51f54-9c10-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что не мог привлечь бывшего главного тренера Юрия Сёмина к играм «молодёжки».

За время моей работы Сёмина я ни разу не смог привлечь на игры молодёжной команды — «Казанки». Юрий Павлович в этом плане консерватор, он привык играть с теми, кому доверяет. Это стало причиной неубедительной игры прошлой осенью, — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Кикнадзе подчеркнул, что Сёмин для клуба сделал больше, чем кто-либо, «это факт, его заслуги безусловны». Гендиректор заявил, что двери для него открыты.

Как сообщалось, «Локомотив» не стал продлевать контракт с Юрием Сёминым. Ему на смену пришёл сербский специалист Марко Николич, писал NEWS.ru.