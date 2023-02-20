«Эй, руссе»: сына пресс-атташе тульского «Арсенала» избили за русскую речь На россиянина Артем Овсянников из-за русской речи напали фанаты на швейцарском чемпионате по футболу

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Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова Артем сообщил, что на него напали фанаты швейцарского футбольного клуба «Базель», передает издание «Спорт-экспресс». Он снял видео, в котором пожаловался, что молодой человек ударил его по ноге перед матчем чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт». Видео прервалось на моменте, когда к Овсянникову вновь подошел человек и начал проявлять агрессию.

Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что меня хотят избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила, — рассказал Артем.

Молодой человек учится во Фрайбурге и иногда посещает спортивные мероприятия. На этот раз решил сходить на местный футбольный матч и случайно купил билеты в фан-зону.

По словам Артема, он обратился в клуб «Базель», фанатом которого является нападавший. Там заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения, а виновникам грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест. Также россиянин обратился в местную полицию, где составили протокол и обещали объявить подозреваемых в розыск.

Молодой человек отметил, что этот случай — первый в его жизни, когда за рубежом он подвергся нападкам за русскую речь.

Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь, — говорит Артем.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, член Международного олимпийского комитета француз Мартен Фуркад призвал рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По словам Фуркада, ему будет стыдно за свою страну, если она решит запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в Париже.