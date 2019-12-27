https://static.news.ru/photo/ec2b3062-289b-11ea-9338-fa163e074e61_660.jpg Александр Егоров Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.

Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать, — приводит слова Егорова пресс-служба РФС.

Егоров считает, что судейская реформа будет успешной и поможет вывести российских арбитров на новый уровень.

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Егорова за работу и помощь в разработке судейской реформы.

Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание за публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.