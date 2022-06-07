«Его репутацию не отмыть»: Уткин о кандидате на пост главного тренера ЦСКА Уткин выступил против назначения Федотова главным тренером ФК ЦСКА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Федотов

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале выступил против назначения Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. По мнению комментатора, профессиональная репутация нынешнего наставника «Сочи» запятнана.

Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, — написал Уткин.

Ранее стало известно о возможной смене главного тренера «армейцев». Сообщалось, что Алексея Березуцкого на этом посту сменит Федотов.

В минувшем сезоне Федотов привел «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России. Специалист также работал с «Уралом» и «Оренбургом».