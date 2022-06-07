Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале выступил против назначения Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. По мнению комментатора, профессиональная репутация нынешнего наставника «Сочи» запятнана.
Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, — написал Уткин.
Ранее стало известно о возможной смене главного тренера «армейцев». Сообщалось, что Алексея Березуцкого на этом посту сменит Федотов.
В минувшем сезоне Федотов привел «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России. Специалист также работал с «Уралом» и «Оренбургом».