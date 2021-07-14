Дзюба вышел на первое место по доверию среди россиян

Футболист «Зенита» Артём Дзюба возглавил рейтинг доверия среди россиян. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
На втором месте — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.
В десятку также
Отмечается, что в опросе приняли участие 2400 человек. Респондентов просили назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.
Ранее серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева описала Артёма Дзюбу двумя словами.