Дзюба вышел на первое место по доверию среди россиян

Футболист «Зенита» Артём Дзюба возглавил рейтинг доверия среди россиян. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

На втором месте — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

В десятку также попали боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнаст Алексей Бондаренко и боксёр Константин Цзю.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2400 человек. Респондентов просили назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева описала Артёма Дзюбу двумя словами.