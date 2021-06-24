Дзюба стал лучшим в верховых единоборствах на групповом этапе Евро-2020

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 были подведены личные итоги футболистов. Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим по числу выигранных верховых единоборств.

32-летний нападающий выиграл 25 единоборств в воздухе. Ближайшие преследователи отстают от него на пять эпизодов верховой борьбы.

Это не первый рейтинг, где называется фамилия Дзюбы. Ранее он вошёл в топ-100 лучших игроков по итогам группового этапа. Он расположился на 84-м месте. За ним на 91-м месте оказался полузащитник «сине-бело-голубых» Далер Кузяев.

Сборная России заняла четвёртое, последнее место в группе B. В понедельник, 21 июня, команда Станислава Черчесова проиграла национальной команде Дании со счётом 1:4 и вернулась домой. До этого российская сборная обыграла финнов (1:0) и уступила бельгийцам (0:3).