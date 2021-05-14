Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

https://static.news.ru/photo/acd4ae56-b63f-11eb-94f9-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В матче 30-го тура против «Тамбова» он отличился на 11-й минуте. Всего в активе футболиста стало 134 гола. Благодаря этому он обогнал бывшего форварда питерского клуба Александра Кержакова, у которого на счету 133 гола.

В этом году Дзюба забил 17 мячей.

В матче «Тамбов» — «Зенит» идёт первый тайм. Пока счёт 0:1 в пользу последних.

Во взрослый футбол Дзюба пришёл в 2006 году. Сейчас ему 32 года. Футболист является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, трёхкратным обладателем Суперкубка. Также спортсмен принимал участие в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года.

Ранее Дзюба рассказал о своих планах на жизнь после завершения карьеры в футболе.