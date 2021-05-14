Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.
В матче 30-го тура против «Тамбова» он отличился на 11-й минуте. Всего в активе футболиста стало 134 гола. Благодаря этому он обогнал бывшего форварда питерского клуба Александра Кержакова, у которого на счету 133 гола.
В этом году Дзюба забил 17 мячей.
В матче «Тамбов» — «Зенит» идёт первый тайм. Пока счёт 0:1 в пользу последних.
Во взрослый футбол Дзюба пришёл в 2006 году. Сейчас ему 32 года. Футболист является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, трёхкратным обладателем Суперкубка. Также спортсмен принимал участие в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года.
Ранее Дзюба рассказал о своих планах на жизнь после завершения карьеры в футболе.