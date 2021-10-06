Дзюба рассказал об испуге после Евро-2020

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об испуге, испытанном после чемпионата Европы — 2020. В нём сборная России заняла последнее место в группе, Дзюба был капитаном команды. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу, — сказал Дзюба.

21 сентября 33-летний форвард отказался от выступления за сборную России в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Футболист заявил, что не набрал для этого оптимальную форму.

В 10 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги на счету Дзюбы четыре гола.