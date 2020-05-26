Дзюба назвал позорищем отставку Сёмина из «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/d2e5c9c2-9f4d-11ea-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба высказал своё мнение по поводу решения руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

По-моему, это позорище, что убирают Сёмина с такими формулировками. Когда руководство говорит, что результат — это не главное, а что тогда главное? Не понимаю, почему в России так относятся с заслуженным и легендарным людям, — сказал Дзюба в прямом эфире на официальной странице телеканала «Матч ТВ» в Instagram.

Футболист считает, что сейчас в «Локомотив» пришли люди, которым безразличен клуб.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.