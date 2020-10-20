Дзюба назвал характер россиян причиной проигрыша «Брюгге»

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Старт в главном еврокубковом турнире обернулся для российских команд не лучшим образом. «Зенит» на своём поле не смог обыграть «Брюгге», а «Краснодар» еле увёз ничью из Франции. О том, как разворачивались события в обеих встречах, рассказывает NEWS.ru.

Фиаско «Зенита» Коллектив Сергея Семака перед игрой 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся с небольшими проблемами. За стуки до матча против «Брюгге» стало известно, что из-за травм не смогут...