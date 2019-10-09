Капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба выразил надежду на полный стадион болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в «Лужниках».
Футболист подчеркнул, что стадион «Лужники» является олицетворением национальной команды.
Надеюсь, что на матче с Шотландией будет полный стадион, и в такой атмосфере нам будет легче добиться победы, — сказал Дзюба на пресс-конференции.
Матч отборочного турнира Евро-2020 между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.
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