https://static.news.ru/photo/5352c542-4e68-11ea-a22d-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: kremlin.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл подробности сделки между Российской премьер-лигой (РПЛ) и Тинькофф Банком, которая оценивается в 300 млн рублей.

Банк станет титульным спонсором РПЛ со второй части текущего сезона. Дюков отметил, что это он порекомендовал Тинькову начать переговоры с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Год назад мы начали переговоры с Олегом Тиньковым, чтобы банк стал партнером РФС. Я посчитал, что будет правильным, если банк станет партнёром РПЛ. Олег написал мне, что сделал это для меня, — цитирует Дюкова РИА Новости.

Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, комментируя информацию о спонсировании банком Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что он не принимает операционные решения, писал NEWS.ru.