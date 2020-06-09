Дюков ответил Федуну о «продавливании» решений в пользу «Зенита»

https://static.news.ru/photo/9a63acd6-aa5b-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна относительно решения проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Спортивный функционер назвал клуб из Петербурга «тяжеловесом», который продавливает другие команды.

Вы же прекрасно понимаете, что это, наверное, не так. Тогда о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а вручили бы золотые медали «Зениту», — приводит слова Дюкова « Спорт-Экспресс ».

Он также признал, что РФС совершил ошибку в регламенте и не обозначил, где точно должен пройти матч. Тем не менее назвал место проведения игры справедливым.

Сам комментарий президента «красно-белых» он оценил как «на грани», заметив, что не станет заниматься этим вопросов. Оценивать это сообщение должен судейский комитет или комитет по этике, однако, как отметил Дюков, инициатором выступать не планирует.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать 10% от общей вместимости стадиона. NEWS.ru рассказывал, в угоду кому было принято это абсурдное решение, и предположил, к каким печальным последствиям оно могло привести.