Два сотрудника ФК «Локомотив» заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e2d028c-9080-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализы двоих человек, работающих в московском футбольном клубе «Локомотив», показали наличие коронавируса.

Об этом РБК рассказали в пресс-службе команды. Один больной госпитализирован, другой проходит лечение в домашних условиях. Представители клуба не раскрыли имена и должности заразившихся коронавирусом сотрудников.

Чемпионат России по футболу, как и большинство европейских первенств, приостановлен в связи с пандемией COVID-19. В турнирной таблице «Локомотив» находится на втором месте с 41 очком, лидер — «Зенит», у которого на девять очков больше.

Как передавал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о том, что сезон Российской Премьер-лиги возобновлять не будут. Предполагается, что «Зенит» признают чемпионом, а аутсайдеры не вылетят в ФНЛ.