Два сотрудника ФК «Локомотив» заразились COVID-19

Анализы двоих человек, работающих в московском футбольном клубе «Локомотив», показали наличие коронавируса.
Об этом РБК
Чемпионат России по футболу, как и большинство европейских первенств, приостановлен в связи с пандемией COVID-19. В турнирной таблице «Локомотив» находится на втором месте с 41 очком, лидер — «Зенит», у которого на девять очков больше.
Как передавал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о том, что сезон Российской Премьер-лиги возобновлять не будут. Предполагается, что «Зенит» признают чемпионом, а аутсайдеры не вылетят в ФНЛ.
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