Два игрока «Шахтёра» заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/49e6f596-067d-11eb-bf38-fa163e074e61_660.jpg Игрок ФК «Шахтёр» Тарас Степаненко Фото: shakhtar.com

Двое футболистов украинского футбольного клуба «Шахтёр», а также двое сотрудников персонала команды подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Результаты ПЦР-тестов спортсменов были получены медицинской службой после матча «Десна» — «Шахтёр». Анализы сдавали игроки сборной Украины перед тем, как уехать в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-чёрных» оказались положительными, — заявили в пресс-службе клуба.

Руководство «Шахтёра» после консультации с санитарным врачом приняло решение отправить футболистов и персонал на изоляцию. Игроки, тренеры и сотрудники первой команды сдадут дополнительные тесты 5 и 8 октября, после чего руководство определит дальнейшие действия.

NEWS.ru писал, что футболисты итальянского «Наполи» не прилетели на матч с «Ювентусом» из-за коронавирусной инфекции. Запрет на выезд команды наложила служба здравоохранения Неаполя. Ранее стало известно, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис подхватил COVID-19.

В итальянском чемпионате коронавирус также был выявлен у одноклубника Алексея Миранчука по клубу «Аталанта». Пресс-служба команды не назвала имя спортсмена. Известно только, что болезнь у игрока протекает без симптомов. В клубе приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.