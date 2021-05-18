Дорогое порно: Дешам может вернуть Карима Бензема в сборную

Лето 2021 года может стать особенным для форварда «Реал Мадрида» Карима Бензема. Авторитетное французское издание L'Equipe выдало мощный инсайд: тренер сборной Франции Дидье Дешам собирается вернуть 33-летнего футболиста в команду на Евро-2020. Таким образом, Карим может сыграть за сборную впервые с октября 2015 года. Вспоминаем, почему так долго нападающий «Реала» отсутствовал в национальной команде и как он по ней рефлексировал всё это время.

Шантаж всему виной

В декабре 2015 года Федерация футбола Франции официально объявила об отстранении Карима Бензема от национальной команды. Поводом для столь серьёзного решения стало одно пикантное обстоятельство. Осенью 2015-го года в распоряжение друзей футболиста «Реала» попало интимное видео с участием напарника Карима по сборной Матьё Вальбуэна. Чтобы компрометирующий материал не оказался в руках недоброжелателей, было принято решение вернуть его владельцу, но не просто так, а за деньги. И как раз Карим Бензема, как впоследствии подтвердило французское следствие, стал посредником между двумя сторонами.

К большому сожалению, в первую очередь для Карима, гениальный план его товарищей не увенчался успехом. Денег Вальбуэна не дал и вдобавок ко всему обратился в полицию. Когда подробности скандала ушли в публичное пространство, футболист постарался оправдаться тем, что он действовал лишь из добрых побуждений — пытался помочь другу. Но это не особо помогло.

За шантаж французский форвард чуть было не угодил за решётку. И если тюрьма пока обошла футболиста стороной, то федерация футбола Франции оказалась куда более категоричной.

Карим Бензема facebook.com/KarimBenzema

Обида и угроза сменить сборную

Естественно, все эти пять лет один из лучших форвардов Европы невероятно рефлексировал и при любом удобном (и не очень) случае давал отпор всем тем, кто пытался его задеть по «национальному» признаку. Во-первых, Карим отчётливо дал понять, что не собирается мириться с Вальбуэна. Матьё, который, на секундочку, является пострадавшим в этой истории, несколько лет назад сообщил, что готов простить Бензема и в знак примирения пожать ему руку. Но Карим милосердия бывшего товарища по сборной не оценил. Он предложил ему держать руки при себе.

Во-вторых, футболист даже вступал в полемику с французской футбольной федерацией. В 2019 году Бензема жёстко ответил на слова президента организации Ноэля ле Гре о том, что Кариму закрыта дорога в сборную.

Ноэль, я думаю, вы не вмешиваетесь в решение тренера! Только я решаю, когда закончится моя международная карьера. Если вы думаете, что я закончил, позвольте мне играть за другую страну, и мы всё увидим, — написал Бензема в Twitter.

NoÃ«l je croyais que vous nâinterfÃ©riez pas dans les dÃ©cisions du sÃ©lectionneur!Sachez que câest moi et moi seul qui mettrait un terme Ã ma carriÃ¨re internationale.

Si vous pensez que je suis terminÃ©, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis Ã©ligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

Не тяжело догадаться, что все эти эмоции вызваны отстранением из национальной команды. Что же касается переходом в другую сборную, то такая возможность чисто гипотетически у Бензема была. Футболист имеет алжирские корни, однако одни лишь корни все проблемы не решают. С одной стороны, ФИФА (Международная федерация футбола) запрещает выступать в официальных матчах игрокам за две разные сборные. Во-вторых, получение нового гражданства (по официальным данным, у Карима только французское) — это не самый быстрый и лёгкий процесс. Если бы Карим хотел выступать за алжирскую команду, то он должен был заняться этим вопросом чуть ли не с первых же дней после дисквалификации. Впрочем, теперь бежать никуда не нужно. Карима хотят вернуть в сборную Франции.

Возвращение блудного сына

Сколько бы наставник сборной Франции Дидье Дешам ни отнекивался от Бензема, реальное положение дел говорит, что он команде необходим. Ещё бы. Француз несколько сезонов подряд (да почти всю карьеру) выступает на невероятно высоком уровне и по праву считается одним из лучших форвардов во всей Европе. Если обратиться к статистике Бензема в «Реале», то можно заметить, что футболист три года подряд забивает больше 20 голов за сезон. У того же Оливье Жиру из «Челси», который является в сборной Франции прямой заменой Бензема, статистика выглядит намного плачевнее. За те же три сезона футболист отметился только 14 голами, а в этом соревновательном году, ко всему прочему, довольно редко появлялся на поле.

Ввиду того, что Дидье Дешам любит использовать на острие атаки габаритного футболиста, кандидатура Бензема всё ещё является очень актуальной для трёхцветных. А вкупе с тем результатом, что даёт лучший бомбардир «Реала», — тем более. Можно один, два, три года закрывать глаза на очевидное и отдавать предпочтение более слабому футболисту. А можно открыть наконец глаза, признать, что Бензема отбыл уже достаточно наказание, и сделать весомый шаг в сторону усиления команды. Видимо, к такому выводу пришёл Дешам. Правда, только спустя шесть лет.

Но стоит отметить, что прощение со стороны федерации не лишает Бензема всех проблем. В октябре нападающий должен предстать перед судом. Если футболиста «Реала» признают виновным, ему грозит тюремный срок до пяти лет. Благо заседание суда состоится после чемпионата Европы. Так что важный турнир у футболиста, если Дешам всё-таки переубедит федерацию, никто не отнимет.