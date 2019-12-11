https://static.news.ru/photo/6bbedbd8-1c50-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру Фото: shakhtar.com

В матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» упустил путёвку в плей-офф самого престижного еврокубка, крупно проиграв на своём поле итальянской «Аталанте» из Бергамо — 0:3 (0:0).

Первый мяч на 66-й минуте забил бельгийский полузащитник гостей Тимоти Кастань после паса Алехандро Гомеса. Арбитры сначала взятие ворот не засчитали, зафиксировав положение вне игры, однако после вмешательства VAR решение изменили — в пользу «Аталанты».

На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве: за грубую игру прямую красную карточку получил бразильский защитник Додо. И через три минуты в ворота голкипера «Шахтёра» Андрея Пятова влетел второй мяч: после передачи украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского отличился хорватский хавбек Марио Пашалич, знакомый российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак» Массимо Карреры.

А на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте после грубейшей ошибки защитника «Шахтёра» третий мяч в ворота хозяев забил Робин Госенс.

Перед решающей встречей «горняки» опережали итальянский клуб на два очка (шесть против четырёх), но победа позволила бергамаскам обойти украинский клуб и занять второе место в таблице группы С, получив путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом матче этой группы английский «Манчестер Сити», заранее обеспечивший себе выход в кубковую стадию главного еврокубка, в гостях одержал волевую и крупную победу над хорватским «Динамо» из Загреба — 4:1 (1:1).

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте усилиями Дани Ольмо, однако затем бразильский форвард «горожан» Габриэл Жезус оформил хет-трик, отличившись на 34-й, 50-й и 54-й минутах, и принёс своей команде победу. Крупной её сделал мяч, забитый Филом Фоденом на 84-й минуте.

«Ман Сити» с большим отрывом стал победителем группы С, набрав 14 очков. Хорваты финишировали на последнем, четвёртом месте с пятью очками. «Шахтёр», несмотря на поражение от «Аталанты», занял в итоге третье место и получил утешительную путёвку в плей-офф Лиги Европы.

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