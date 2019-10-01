https://static.news.ru/photo/9a6d2372-e429-11e9-bebb-fa163e074e61_660.jpg Томас Партей Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитника «Атлетико» Томаса Партея ограбили перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

Преступники вломились в дом футболиста в Боадилье-дель-Монте. Во время ограбления там находилась только домработница. Она не пострадала, однако воры вынесли все деньги и ценные вещи, сообщает Сope.es.

Партей в этот момент уже был в Москве, вместе с командой готовясь к игре против «Локомотива».

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится на стадионе «РЖД Арена» 1 октября, начало встречи в 22:00 мск.

Ранее защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», писал News.ru.