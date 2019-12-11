https://static.news.ru/photo/afe1f176-1b81-11ea-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arsenal/facebook.com

Английский футбольный клуб «Арсенал» опубликовал годовую финансовую отчётность. Если команда не попадёт в еврокубки, то её задолженность может превысить €47 млн.

Сообщается, что в отчёте не учтена покупка Николя Пепе за €80 млн, а также прощание с главным тренером команды Унаи Эмери. Такое решение было принято из-за того, что результаты и уровень игры футболистов не соответствовали ожидаемому, пишет «Спорт-Экспресс».

Также NEWS.ru сообщал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери решил сделать более жёсткой диету своих игроков.