Дмитрий Гордон оценил форму сборной Украины с Крымом

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Украинский журналист Дмитрий Гордон оценил форму футбольной сборной страны, в которой она выступала на Евро-2020. Его слова приводит Sport24.

Большой футбол — это большая политика. Всегда. Конечно, политики используют футбол в своих интересах. Карта Крыма — это прекрасный PR-ход, — сказал Гордон.

Журналист добавил, что наненесение карты страны на футбольную форму — святое дело.

Сборная Украины на Евро-2020 вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. В 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступила на чемпионате Европы — 2020.