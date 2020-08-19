«Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/dd8ebac6-e248-11ea-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» на своём поле обыграло «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 2:0.

Первый гол забил на 42-й минуте с пенальти 26-летний немецкий футболист Максимилиан Филипп. Через три минуты отличился нападающий Николай Комличенко.

«Динамо» пока ни разу не проигрывало в РПЛ. После выигрыша «Ростова» клуб занимает первое место в турнирной таблице с семью очками. У «жёлто-синих» три очка, клуб находится на десятой строчке.

Впервые в РПЛ участвовали полузащитник «Динамо» Никола Моро и его коллега из «Ростова» Константин Ковалёв.

«Бело-голубые» 22 августа проведут матч с тульским «Арсеналом», «Ростов» 23 августа встретится с «Уфой».

NEWS.ru писал, что «Ахмат» на своём поле обыграл «Ротор», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», во встрече «Локомотива» и «Урала» также не был выявлен победитель.