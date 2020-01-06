Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с атакующим полузащитником Денисом Макаровым.
Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три с половиной года, сообщает пресс-служба клуба.
Официально— «Рубин» Казань (@fcrk)
Денис Макаров - игрок «Рубина».
Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года
Добро пожаловать, Денис!
:
https://t.co/EBw1goD4Ff pic.twitter.com/2WOczESOIJ January 6, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Солтмурад Бакаев перешёл в казанский «Рубин».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен