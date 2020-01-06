Денис Макаров Денис Макаров Фото: ФК «Нефтехимик»/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с атакующим полузащитником Денисом Макаровым.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три с половиной года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Солтмурад Бакаев перешёл в казанский «Рубин».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях