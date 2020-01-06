https://static.news.ru/photo/b3e76672-3083-11ea-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Денис Макаров Фото: ФК «Нефтехимик»/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с атакующим полузащитником Денисом Макаровым.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три с половиной года, сообщает пресс-служба клуба.

Официально

Денис Макаров - игрок «Рубина».



Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года



Добро пожаловать, Денис!

: https://t.co/EBw1goD4Ff pic.twitter.com/2WOczESOIJ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Солтмурад Бакаев перешёл в казанский «Рубин».