Деменко: «Краснодар» выглядит поинтереснее «Севильи»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева попали в группу Е, в которой встретятся с такими командами, как «Севилья» (Испания), Челси (Англия) и «Ренн» (Франция).
«Краснодар» может конкурировать со всеми командами. Возможно, с «Челси» будет тяжело, но с той же «Севильей» «быки» играли несколько лет назад. Да, испанский клуб хорош, но как тогда, так и сейчас «Краснодар» смотрится поинтереснее на их фоне. Как минимум в игровом плане. Многое, конечно же, будет зависеть от физической готовности футболистов и от того, как игрокам удастся распределить свои силы в разных турнирах. То, что команда впервые отобралась в Лигу чемпионов, должно положительно сказаться в эмоциональном плане, — сказал Деменко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
По словам специалиста, самая сложная группа досталась «Локомотиву».
«Локомотиву» будет тяжелее всего. «Бавария» и «Атлетико» Мадрид — это фавориты группы. В любом случае «Локомотив» будет бороться, максимально биться за очки. А что касается «Зенита», то эта команда без каких-либо вопросов должна выходить из группы. У питерцев достаточно опыта, чтобы делать следующий шаг, — заключил он.
Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября.
Ранее NEWS.ru писал, какие команды в групповом этапе достались «Зениту» и «Локомотиву».
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