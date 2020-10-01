Деменко: «Краснодар» выглядит поинтереснее «Севильи»

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Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин оценил соперников «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака попали в группу F, в которой встретятся с такими командами, как «Боруссия» (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).

Мы все прекрасно знаем, что в футболе возможно всё. У нас есть примеры, когда мы обыгрывали и «Реал», и «Барселону», поэтому дело не в соперниках. Дело в том, как «Зенит»...