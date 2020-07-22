ЦСКА занял четвёртое место в РПЛ, обыграв «Тамбов»

Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0 в матче заключительного тура РПЛ и занял четвёртое место в турнирной таблице.
Счёт на 26-й минуте открыл защитник Георгий Щенников. В дополнительное время первого тайма нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Второй мяч хозяева поля забили на 78-й минуте, тогда отличился полузащитник Иван Обляков.
Всего по итогам сезона ЦСКА набрал 50 очков. Клуб будет выступать в Лиге Европы. «Тамбов» закончил турнир на 14-й строке с 31 очком.
NEWS.ru писал, что «Краснодар» разгромил «Ахмат» со счётом 4:0 и заработал путёвку в Лигу чемпионов.
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