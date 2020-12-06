ЦСКА сыграл вничью с «Химками» благодаря голу Шкурина

https://static.news.ru/photo/95bae732-37ee-11eb-a200-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/vk.com

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Так, на 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма Илья Кухарчук сравнял счёт, точно пробив в ближний угол мимо Игоря Акинфеева. Вскоре Резиуан Мирзов вывел гостей вперёд. Через какое-то время ЦСКА смог сравнять счёт стараниями Ильи Шкурина.

По итогам 17 матчей ЦСКА набрал 33 очка. Клуб находится на 3-м месте в турнирной таблице. «Химки» с 19 очками расположились на 12-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.