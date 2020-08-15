ЦСКА победил «Тамбов» в матче второго тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/ec7ee7b4-df1d-11ea-aa21-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА удачно начал сезон Российской премьер-лиги, одержав вторую победу подряд. На родном стадионе армейцы одолели «Тамбов» — 2:1.

На 29-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Константин Кучаев с передачи исландца Арнора Сигурдссона. «Тамбов» сравнял счёт до перерыва, на 42-й минуте забил Александр Карапетян. На 55-й минуте 20-летний нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил победный гол.

В первом туре армейцы одолели подмосковные «Химки» со счётом 2:0.

Как передавал NEWS.ru, ЦСКА и шведский клуб «Эскильстуна» завершили оформление трансфера форварда Лассаны Н’Диайе на правах аренды. Нападающий из Мали будет выступать в чемпионате Швеции до конца 2020 года.