https://static.news.ru/photo/9de1cc8a-71a3-11ea-b33b-fa163e074e61_660.jpg Джердан Шакири Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуля» Джердан Шакири может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Интерес к футболисту проявляют московский ЦСКА, итальянская «Рома» и испанская «Севилья». «Ливерпуль» готов продать игрока за 28 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Football Insider.

Шакири перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Сток Сити». Ранее игрок также выступал за итальянский «Интер», немецкую «Баварию» и швейцарский «Базель».

Аргентинский нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в испанской «Барселоне». В настоящий момент «Барселона» договорилась с футболистом о заработной плате и сроках контракта. Годовая зарплата Мартинеса в испанской команде составит €17 млн, писал ранее NEWS.ru.