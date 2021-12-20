«Cмешно и глупо»: Мостовой о штрафах футболистам сборной за плохую игру

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой назвал абсурдным предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева штрафовать футболистов за плохую игру в клубах и в национальной команде. Экс-игрок считает, что над этой инициативой «многие пошумят, посмеются».

Немножко смешно и глупо. Как определить критерий как играл футболист: хорошо или плохо? Будет создаваться какой-то комитет, который будет говорить, кто хорошо играет, а кто плохо? Не забывайте, что смотря футбол в телевизоре все хорошо [в нём] разбираются, а на футбольном поле это всё по-другому происходит. Конечно, немножко абсурдное предложение, я думаю, многие сейчас пошумят, посмеются, — сказал Мостовой в беседе с NEWS.ru.

По его словам, для мотивации российских футболистов момент был упущен. Спортсменам начали платить баснословные деньги, и они не стремятся к какому-то развитию. Изменить ситуацию можно лишь с молодыми игроками, которые только выстреливают, считает экс-игрок национальной команды.

Те игроки, которые получают хорошие деньги, не зарабатывают, а именно получают, чего им стремиться. <...> C молодыми игроками можно ещё как-то, с теми, которые выстреливают. Как работать, когда агент знает, что [можно] выжить всё по максимуму. Поэтому мы видим, что в 20 лет футболист засверкал, а в 25 уже никто не знает, как он играет, — сказал бывший форвард сборной России.

Ранее Хамзаев призвал штрафовать футболистов за плохую игру, нарушение дисциплины или на основании жалоб, поступивших со стороны фанатов. Парламентарий считает, что это положительно повлияет на выступление отечественных спортсменов. Он направит письмо с предложением министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.