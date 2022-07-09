Чисто питерское убийство: «Зенит» не дал «Спартаку» задуматься о Суперкубке Встреча в Санкт-Петербурге не была односторонней на поле, но на табло — 4:0

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Суперкубок России не всегда вызывает действительно большой интерес, но в этот раз вызвал. Любой матч между «Зенитом» и «Спартаком» — заметное событие для российского футбола, а тем более сейчас, когда не осталось никакого международного спорта. Да и «Спартак» — клуб, который всегда приковывает к себе крайне много внимания, даже когда ни за что не борется. А когда борется за трофей, то ажиотажа и скандалов становится слишком много. В этот раз было как раз так. Сам же матч получился любопытным и даже хорошим, особенно если вы не болельщик «Спартака».

После дождичка в субботу

Если вы приехали в Санкт-Петербург на два дня и не попали под дождь — вам очень повезло. Болельщики, пришедшие на «Газпром Арену» в субботу, не такие люди. Проливной дождь начался за два часа до матча и закончился аккурат к стартовому свистку. А учитывая, что по какой-то причине было решено закрыть метро «Зенит» в день матча, шансов не промокнуть не было никаких. Идти от метро «Крестовский остров» до стадиона нужно минут 35–40, через огромный парк с аттракционами.

На матче было 56 тысяч человек. Вероятно, в ближайшие дни в аптеках Москвы и Петербурга спрос на противовирусные повысится.

Контингент людей, решивших сходить на футбол, был очень неоднородным. Конечно, большинство — мужчины от 25 до 50, но было и много детей с мамами. В очереди за хот-догами возле арены мы встретили 10-летнего болельщика «Спартака» с мамой, которые прилетели на этот матч аж из Владивостока — 9 часов в самолете, потом ночь в поезде.

Ни одной стычки или провокации перед стадионом предсказуемо не было. Во-первых, футбол сейчас бойкотирует большая часть активных фанатов в знак протеста против Fan ID. Во-вторых, времена изменились. Многие хотят вернуть 2007-й, но если его возвращать, то тогда придется и массовые драки фанатов стенка на стенку снова наблюдать на окраинах городов России. Сейчас этот культурный феномен по-настоящему ушел в прошлое.

Знаешь ли ты

В преддверии матча было интересно, как публика в Санкт-Петербурге встретит песню MaкSим «Знаешь ли ты». Известно, что это спартаковская песня. Логично было предположить, что фанаты «Зенита» встретят ее гулом и свистом. Но они немного удивили: вместо свиста они пытались заглушить певицу своими собственными кричалками и барабанами. Получилось не очень: мощь колонок на «Газпром Арене» и хор 11 тысяч болельщиков «Спартака» оказались сильнее, чем зенитовский вираж. Интересно, что МакSим пела только для красно-белых, на другие сектора она даже не смотрела.

Помимо МакSим выступила еще легендарная питерская группа «Танцы Минус» с хитом «Город-сказка», а после матча — группа «Би-2». Их болельщики «Зенита» также освистали, так как солист вышел в красно-белом шарфе. Вообще, музыки в субботу вечером было не меньше, чем футбола.

Побеждают всегда питерцы

Сам матч был как заодно. По поводу его исхода не было почти никаких сомнений изначально. «Спартак» с новым главным тренером 34-летним Гильермо Абаскалем считался очень глубоким аутсайдером. Красно-белые даже в чемпионский сезон-2016/17 в Питере проиграли, хотя были более сильной командой. Последняя победа в Северной столице случилась в далёком 2012-м. Сейчас рассчитывать можно было на чудо. «Зенит» не просто сильнее «Спартака», он намного стабильнее и сыграннее.

За те четыре года, что сине-бело-голубых тренирует Сергей Семак, в «Спартаке» сменились семь тренеров. Семь! Каррера, Рианчо, Кононов, Тедеско, Руй Витория, Ваноли и вот теперь Абаскаль. В такой ситуации рассчитывать на какие-либо успехи вообще невозможно, тем более на победу на выезде над лучшей командой страны, у которой всё дорого, богато и стабильно.

Но надо отдать должное «Спартаку» — он провел не такой уж плохой матч. Качество игры было намного лучше, чем может показаться по счету. Красно-белые создали три-четыре голевых момента, играли на равных в центре поля на протяжении большей части матча. Исход решили ужасные ошибки в обороне и мастерство зенитовских форвардов. Там, где игроки «Спартака» пробивали мимо ворот, форварды и полузащитники «Зенита» решали ситуацию.

До старта Российской премьер-лиги остается еще неделя. С 95-процентной уверенностью можно сказать, что чемпионом снова, в пятый раз подряд станет «Зенит». Ни у одной команды России нет такой финансовой мощи, такой стабильности и такой власти. А «Спартак» может выступить как угодно: может провалиться и бороться за выживание, а может выстрелить и конкурировать за призовые места. Но эти слова относятся к каждой из команд РПЛ, кроме «Зенита».