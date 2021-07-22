Чилийский футболист запрыгнул в мусорный бак, празднуя победный гол
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:55, 23 июля 2021
Фото: goal / twitter
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Чилийский футболист Мигель Орельяна во время матча своей команды «Магальянес» с «Фернандес Виаль» так бурно радовался победному голу, что от переизбытка эмоций запрыгнул в мусорный бак. Видео опубликовало издание Goal в Twitter.
Полузащитник лично забил мяч на 87-й минуте, благодаря этому удару его команда завершила игру со счётом 2:1. После этого Орельяна побежал в сторону подтрибунного помещения и запрыгнул в мусорный бак. Он просидел там секунд 10, прежде чем вылез.
«Магальянес» и «Фернандес Виаль» встречались в рамках второго по силе чемпионате Чили (Примера Б). Команда Орельяна занимает 11-е место в турнирной таблице. У неё на счету 13 очков после 11 забитых голов. Вратарь пропустил в свои ворота 16 мячей.
Ранее бывший защитник «Спартака» и сборной Аргентины Маркос Рохо размахивал огнетушителем в драке после матча Кубка Либертадорес с бразильским клубом «Атлетико Минейро». Футболисты двух клубов устроили потасовку в подтрибунном помещении после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес.