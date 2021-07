Чилийский футболист запрыгнул в мусорный бак, празднуя победный гол

Полузащитник лично забил мяч на 87-й минуте, благодаря этому удару его команда завершила игру со счётом 2:1. После этого Орельяна побежал в сторону подтрибунного помещения и запрыгнул в мусорный бак. Он просидел там секунд 10, прежде чем вылез.

