Бывший футболист «Спартака» применил огнетушитель в драке после матча

Бывший защитник «Спартака» и сборной Аргентины Маркос Рохо размахивал онетушителем в драке после матча Кубка Либертадорес с бразильским клубом Атлетико Минейро. Видео было опубликовано на странице ESPN в Twitter.

Футболисты двух клубов устроили потасовку в подтрибунном помещении после ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес (0:0, по пенальти — 1:3 в пользу Атлетико «Минейро», первый матч — 0:0). Конфликт начался из-за того, что игроки «Боки» пытались прорваться в раздевалку победившего соперника.

UNA LOCURA! Marcos #Rojo con un matafuegos y CAOS TOTAL en la zona de vestuarios en Brasil, luego de la eliminaciÃ³n de #Boca en la #LIBERTADORESxESPN . pic.twitter.com/ayIgBFE2K3 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 21, 2021

Вице-президент «Боки» Хуан Роман Рикельме обвинил президента «Атлетико» в том, что он кидал бутылки в игроков аргентинского клуба. В ответ бразильцы обвинили соперника в том, что те пытались напасть на спортивного директора клуба с арматурой.

Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо во время потасовки размахивал огнетушителем. В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая применила перцовые баллончики против игроков «Боки».

В мае этого года произошла драка между футболистами «Ахмата» и «Локомотива» в матче молодёжного первенства.