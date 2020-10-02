Чешский полузащитник «Спартака» описал Россию в трёх словах

https://static.news.ru/photo/613d40f4-04bd-11eb-9985-fa163e074e61_660.jpg Алекс Крал Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник из Чехии Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак», описал Россию тремя словами. Также он рассказал, как оценивает свою Родину.

По словам 22-летнего хавбека, Россия представляется ему «мощной, большой и холодной». По поводу Чехии он сказал, что эта страна является «домом» с высоким и качественным уровнем жизни. Об этом Крал сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Игрок выступает за «красно-белых» с 2019 года. Он перешёл в «Спартак» за 12 млн евро. Трансфер Крала стал одним из самых дорогих в истории чешского футбола.

Год назад Россию оценивал игрок ЦСКА Николо Влашич. Он заметил, что главное слово, описывающее РФ — «мощь».

Как ранее писал NEWS.ru, бывший полузащитник сборной России и чемпион страны в составе московского «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с подмосковным футбольным клубом «Химки».