Червиченко: вспыхивающие звёзды, как Урунов, в новых клубах быстро гаснут

https://static.news.ru/photo/70c74b50-d6ff-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Остон Урунов (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко сравнил Остона Урунова с Резиуаном Мирзовым.

Двоякое впечатление от этого игрока. Он мне чем-то напоминает Мирзова, то есть тот похож на бурю в стакане, что-то несётся, обостряет, а в конце бам-с и ничего. Пока что Урунов такой же футболист. Вспыхивающие звёзды, лучшие бомбардиры в клубе приходят в новый клуб и быстро гаснут. Как Крал, например, который себя ничем не проявил, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, очевидно, что генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов имеет право приводить в клуб того, кто считает нужным, и в ком уверен. Но ситуация неоднозначная.

Если покупка в пределах миллиона, то нормально, если больше — глупость, — заключил он.

Московский «Спартак» согласовал с «Уфой» переход 19-летнего узбекского полузащитника Остона Урунова. Спортсмен подписал с клубом долгосрочный контракт, писал NEWS.ru.