Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Червиченко прокомментировал News.ru удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Я считаю, что этим двум персонажам слишком много внимания. Чем они отличаются от обычных россиян? Все когда-то делают неправомерные поступки, кто-то меньше, кто-то больше. У кого-то наказание меньше, а у кого-то больше. Отбыли своё — слава богу. Никого не убили — тоже хорошо. Хорошо, если это будет в первый и последний раз. Но судя по шуточкам-прибауточкам и весёлым лицам, не всё у них в голове «устаканилось» и что это точно — не последний раз.

— Смогут ли они вернутся в футбол, несмотря на такой большой перерыв?

— Иногда у игроков и травмы бывают, например, разрыв крестообразных связок, после которой игрок выбывает на полгода. Так что, в принципе, перерыв не критичный. Как футболистам им ещё можно восстановиться. Не знаю насчёт Кокорина, по моему мнению, последние пару сезонов он больше снисходительно-лениво относился к игре, а Мамаев злой, жилистый. Думаю, что он быстрее сможет вернуться в обойму, чем Саша.

— Эта история чему-то научила Мамаева и сможет ли он влиться в новый коллектив «Краснодара»?

— У Мамаева в принципе проблемы с обыденной коммуникацией. Как футболист-то он неплохой, но за пределами поля «идёт вразнос». Если эта история ему поправила понимание жизни, то всё будет хорошо. Он качественный футболист, и после этой истории вряд ли у него будут очень большие футбольные запросы. Есть команды, которые его с удовольствием приобретут. Не только же на первых пяти командах чемпионата останавливаться.

— Пока неизвестна дальнейшая судьба Павла Мамаева, с которым «Краснодар» точно не станет продлевать соглашение. Может ли быть быть рассмотрен вопрос о расторжении договора через одну-две недели после его освобождения из колонии?

— Я так понимаю, что «Краснодар» отпускает его без всяких выплат со своей стороны, и как свободный агент при адекватном, нормальном запросе личных условий контракта, он не очень долго потратит времени на поиск нового клуба. Но, честно говоря, я не знаю, после таких историй можно ли ребят дозаявить сейчас, или ждать следующего трансферного окна. Вроде бы, если разрыв контракта, то он может быть дозаявлен в любое время. Надо смотреть, они у нас по-моему «первопроходы» — отсидел, вышел и снова в команду. Поэтому, практики, как поступать после подобных случаев, ещё нет.