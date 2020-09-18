Червиченко: поменять Юрана на Гунько — это клиника

https://static.news.ru/photo/3a15aadc-f989-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гунько Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал происходящее в «Химках». Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков объявил о возможных кадровых изменениях в клубе 21 сентября.

Я уверен, что ни в каком бреду ни один хозяин клуба после того, как Юран вывел команду в Премьер-лигу и блестяще выглядел в Кубке, не поменял бы тренера. Его можно было уволить только при одном условии — если у руководства совсем простужена голова, но поменять на Дмитрия Гунько — это уже не простуда, а клиника, потому что можно было брать другого тренера, который мог себя зарекомендовать в высшем дивизионе, того же Парфёнова например. Но взять тренера второй команды — это грандиозное назначение, которое поступило сверху. Так что результат "Химок" логичен. Немудрено, что задумку обоих клубов быстро поняли и раскусили. Проект у "Спартака" не пошёл, но глупость была сделана. В ситуации с "Химками" "красно-белые" себя повели как мамонт в посудной лавке. Теперь "Химки" в результате того дурдома стоят на вылете, — добавил специалист.

По итогам прошедшего сезона футбольный клуб занял второе место в Футбольной национальной лиге — команда долго не принимала решение об участии в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в середине июля министр спорта Московской области наконец объявил о выходе в высший дивизион.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок», писал NEWS.ru.