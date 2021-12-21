Черчесов рассказал, стыдно ли ему за чемпионат Европы — 2020
Черчесов о Евро-2020: «стыдно должно быть, когда себе соврал, лицемерил, а я делал работу»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:20, 21 декабря 2021
Станислав ЧерчесовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате Европы — 2020 он выполнял свою работу, поэтому ему не стыдно за выступление команды, сообщает «Чемпионат». По словам наставника, если бы россияне не отработали хорошо, то не обыграли бы финнов. Сборная России на ЧЕ-2020 не смогла выйти из группы.
Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу. Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли, — заявил тренер.
На чемпионате Европы россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа была одержана в матче против Финляндии (1:0).
Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021-го. Под его руководством национальная команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. 23 июля сборную России возглавил Валерий Карпин.
Ранее сообщалось, что Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Пресс-служба клуба из Будапешта опубликовала фотографию, на которой специалист держит в руках шарф с символикой команды.