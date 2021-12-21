Черчесов рассказал, стыдно ли ему за чемпионат Европы — 2020

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой назвал абсурдным предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева штрафовать футболистов за плохую игру в клубах и в национальной команде. Экс-игрок считает, что над этой инициативой «многие пошумят, посмеются».

Немножко смешно и глупо. Как определить критерий, как играл футболист: хорошо или плохо? Будет создаваться какой-то комитет, который будет говорить, кто хорошо играет, а кто плохо? Не забывайте, что смотря...