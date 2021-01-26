Черчесов прокомментировал своё решение сделать прививку против COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c34b6fc-5fed-11eb-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение сделать прививку против COVID-19. Наставник прошёл вакцинацию вместе с главным врачом российской команды Эдуардом Безугловым.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции — вполне взвешенное и осознанное решение, — отметил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба сборной.

Он также добавил, что впереди много рабочих встреч с игроками, тренерами и руководителями клубов.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Якутии Айсен Николаев сделал прививку против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Медицинская процедура проходила в прямом эфире.

Так, трансляция велась в социальных сетях из поликлиники № 5 города Якутска. Вторую дозу препарата Николаев получит 16 февраля.