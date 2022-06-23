Черчесов порассуждал о приглашении Дзюбы в «Ференцварош» Главный тренер «Ференцвароша» Черчесов заявил, что клуб не рассматривает кандидатуру Дзюбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Черчесов (в центре)

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы, сообщает «Чемпионат.com». По его словам, линия нападения в его клубе полностью укомплектована.

Дзюба отличный игрок. Когда игрок такого уровня на рынке, слухи понятны. Но у нас позиция нападающего укомплектована, поэтому мы его не рассматривали, как и другого нападающего. Хоть, еще раз повторюсь, Артем и топ-игрок, — заявил Черчесов.

Ранее сообщалось, что форвард отказался от контракта с «Фенербахче» на $1,5 млн в год. Также стало известно о готовности «Галатасарая» удовлетворить финансовые требования игрока.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошедшем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.