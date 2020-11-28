Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за нецензурные кричалки

https://static.news.ru/photo/303c1fda-3220-11eb-a9a0-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА во время предыдущего матча в рамках Лиги Европы выкрикивали нецензурные речёвки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сам наставник в разговоре с журналистами заявил, что обратится в УЕФА и попросит не наказывать фанатов.

Нецензурные кричалки со стороны болельщиков были вызваны высказываниями Черчесова об игроке ЦСКА Фёдоре Чалове во время недавнего скандального интервью. Во время беседы с ведущими канала «Матч ТВ», отвечая на вопрос о форвардах сборной, он сказал, что лучше «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Чалов, который ничего не делает.

В ответ на это фанаты скандировали нецензурные кричалки в адрес Черчесова на игре с «Фейеноордом». Сам наставник сборной сказал, что спокойно относится к подобным инцидентам.

У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказался относительно слов, произнесённых в адрес нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.