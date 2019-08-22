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Следственный департамент МВД РФ не предъявлял никаких документов футбольному клуба «Чайка» о подозрениях в организации ставок на матч в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Черноморца», говорится в заявлении пресс-службы клуба из Ростовской области.

О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось, — говорится...