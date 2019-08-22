Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов был замечен во Дворце спорта «Мегаспорт», где в четверг открылся традиционный предсезонный турнир по хоккею «Кубок мэра Москвы».
Турнир открылся дневным матчем между столичным «Динамо» и подмосковным «Витязем», в котором победу праздновали «бело-голубые» (4:1), а вечером прошла торжественная церемония открытия 12-го «Кубка мэра» и классическое дерби ЦСКА — «Спартак».
Черчесов смотрел хоккей в компании руководителей хоккейного клуба «Спартак». 2 сентября футбольная сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вызван в молодёжную сборную России на отборочные матчи Евро-2021 с Сербией и Болгарией, писал ранее News.ru.