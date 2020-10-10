Черчесов назвал главную задачу сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции назвал главную задачу национальной команды.
Попадание во вторую корзину при жеребьёвке отбора на чемпионат мира для нас принципиально. У нас есть турнирные задачи в Лиге наций. Есть глобальные задачи, которые стоят за матчами, — отметил Черчесов.
11 октября состоится матч Лиги наций между Россией и Турцией.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что стал «больше и лучше» общаться с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.
По словам форварда, он сразу поздравил Соболева с дебютным голом за сборную, который тот забил в товарищеском матче со Швецией.
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