https://static.news.ru/photo/3c7fb84e-baa1-11e9-b79b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак».

Как сообщает « БИЗНЕС Online », ссылаясь на несколько источников, назначение Черчесова на поста наставника «красно-белых» может произойти после чемпионата Европы 2020 года.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая спорт, на встрече с директором Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым категорически отказалась обсуждать возможность совмещения 55-летним специалистом постов в национальной команде и в клубе.

Контракт Черчесова, который возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года, с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до лета 2020 года.

Черчесов рассказал о возможном совмещении постов в сборной и клубе, писал News.ru.