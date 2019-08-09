Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак».
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Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая спорт, на встрече с директором Российского футбольного союза (РФС) Александром Алаевым категорически отказалась обсуждать возможность совмещения 55-летним специалистом постов в национальной команде и в клубе.
Контракт Черчесова, который возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года, с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до лета 2020 года.
Черчесов рассказал о возможном совмещении постов в сборной и клубе, писал News.ru.